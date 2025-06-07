مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 7-6-2025

كطائرِ الفينيقِ يقومونَ كلَّ مرةٍ من تحتِ الرماد، يَنفُضونَ غبارَ العدوانِ عن عزيمتِهم، ويَحملونَ رايتَهم التي لن يَقدِرَ عليها لا كلُّ الحقدِ والتهويل، ولا الحصارُ ولا الدمار .. يسابقُ أهلُ الضاحيةِ الساعاتِ لترميمِ جرحِهم المتجددِ بعدوانِ الخميسِ الذي اصابَ سيادةَ الوطنِ بنَزْفٍ كبير، فعاجَلت مؤسسةُ جهادِ البناءِ منذُ صباحِ اليومِ تقييمَ الاضرارِ لتأمينِ الايواء، بالتعاونِ مع اهلِ الصبرِ والحكمةِ والايمانِ الذين لم يَرَوا الا جميلاً في سبيلِ الحقِّ الذي يدافعونَ عنه، والقيمِ التي يَسمُونَ فيها، ولم يُفلح كلُّ المتربصينَ بأَنْ يَنبُشوا بينَ ركامِ المأساةِ والمنازلِ المهدمةِ ما يَعيبونَ فيه على البيئةِ الحاضنةِ للمقاومةِ التي هي المقاومة..

وفيما العدوُ الغاشمُ عندَ عدوانيتِهِ المستمرةِ التي لم يَخمَدْ نيرانُ بارودِها في الضاحيةِ بعد، ولم يَسلم منها الجنوبُ اليومَ كما في بلدةِ حولا، يُواصلُ البعضُ اللئيمُ والغشيمُ التبريرَ للصهيونيِّ عدوانَه وللاميركيِّ حصارَه وخذلانَه.

ورغمَ تأكيد اليونيفل أن الغارت على الضاحية لا تزيد فقط من التوتر، بل يمكن أن تخلق وضعاً خطيراً جداً ، وعلى الرغم من اجماعِ اصحابِ القرارِ من رؤساءَ ومعنيينَ واصحابِ المسؤوليةِ الوطنيةِ والمنطقِ والانسانيةِ بانَ الفعلَ الصهيونيَّ المتماديَ قد يأخُذُ الامورَ في البلادِ الى المجهول، يواصلُ بعضُ المنظِّرينَ الحزبيينَ والسياسيين الجَهَلَةِ الحاقدينَ النكأَ بجراحِ شريحةٍ كبيرةٍ من اللبنانيين، وكعادتِهم يُراهنونَ من جديدٍ على ايِّ فعلٍ خارجيٍّ للاستقواءِ به في زواريبِهم السياسيةِ واوهامِهم السُلطويةِ الخائبة ..

ومَع الخيبةِ من العجزِ الامميِّ، ومن الوعودِ الاميركيةِ بالعملِ لوقفِ العدوانِ الصهيوني، كانت اشادةُ نائبِ رئيسِ المجلسِ الاسلاميِّ الشيعيِّ الاعلى الشيخ علي الخطيب بمواقفِ رئيسِ الجمهورية، مع الدعوةِ الى ضرورةِ اخذِ مواقفَ عمليةٍ تصعيديةٍ لردعِ العدوانيةِ الصهيونية..

عدوانيةٌ على توحشِها في غزةَ التي تبادُ باهلِها مع صمتِ امتِنا وعجزٍ امميٍّ امامَ الفيتو والسلاحِ الاميركيينِ، فيما المقاومةُ الفلسطينيةُ تُعِدُّ ما تستطيعُ من قوة، وتُصيبُ المحتلَّ بمقتَلةٍ كبيرةٍ كلَّ يومٍ في رمالِ غزةَ المتحركة..

في تحركاتِ المنطقةِ موعدٌ ضائعٌ حتى الآنَ للجولةِ الجديدةِ من المفاوضاتِ النوويةِ الايرانيةِ ـ الاميركية، فيما الجديدُ الايرانيُ الكشفُ عن عملٍ امنيٍّ تمكّنَت من خلالِه اجهزتُهم المعنيةُ من الحصولِ على معلوماتٍ امنيةٍ هامةٍ من داخلِ الكيانِ الصهيونيِّ بحسَبِ الاعلامِ الايرانيّ.

المصدر: موقع المنار