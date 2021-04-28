حاكم ولاية برازيلية يطالب السلطات الصحية بتوضيح رفضها استيراد “سبوتنيك V”

طالب حاكم ولاية برازيلية الوكالة الوطنية للرقابة الصحية “أنفيزا” بتقديم توضيحات رفضها طلب السلطات المحلية في البلاد السماح باستيراد لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال فيلينغتون دياس حاكم ولاية بياوي، رئيس مجلس حكام شمال شرقي البرازيل في تصريح لصحيفة “فوليا دي ساو باولو” يوم الثلاثاء، إن “اللقاح ينتجه أحد أكبر وأقدم مراكز الأبحاث في العالم، مركز “غاماليا”. وصادقت عليه وكالات 16 دولة، بينها روسيا والأرجنتين والمكسيك، وهو مستخدم في أكثر من 60 دولة”.

وتابع قائلا، إن “منظمة الصحة العالمية تخطط لإدراج اللقاح على المجمع العالمي للقاحات، بينما تقول “أنفيزا” إن هناك مخاطر كبيرة. فإن واحدا منهما يكذب”.

وكان حكام 14 ولاية برازيلية ورئيسا بلديتين قد وجهوا طلبا إلى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية للسماح باستيراد لقاح “سبوتنيك V” الروسي في مارس الماضي.

المصدر: وكالات