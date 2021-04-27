تبون يوجه بإنجاز مشروع تصنيع لقاح “سبوتنيك V” الروسي “فورا”

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالمضي فورا وبسرعة قصوى، في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا.

وأسدى الرئيس تبون حسب بيان رئاسة الجمهورية، تعليمات بالإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا.

وجاءت تصريحات تبون خلال اجتماع تقييمي حول الوضع الوبائي، وتطورات فيروس كورونا في الجزائر.

وأصدر جملة من التوجيهات تتعلق أساسا بضرورة مباشرة تحقيق وبائي “فوري” حول أشكال الفيروسات المتحورة مع مضاعفة الحملات التحسيسية على “أوسع نطاق” واحترام الإجراءات الوقائية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

المصدر: وكالات