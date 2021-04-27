طائرة ثالثة من الهلال الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبيرة من لقاحات #فيروس_كورونا تصل #دمشق (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 14:22
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طائرة ثالثة من الهلال الأحمر الإماراتي على متنها كميات كبيرة من لقاحات #فيروس_كورونا تصل #دمشق (وكالة يونيوز)
منذ 27 mins
27 April، 2021
الامارات
الهلال الاحمر الاماراتي
سوريا
لقاح ضد الكورونا
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