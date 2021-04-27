وزير الخارجية الايراني: دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة لإيران

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن العلاقات مع دول الجوار تمثل الاولوية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية. وفي تغريدة على تويتر الثلاثاء قال ظريف مشيراً الى لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين والشخصيات العراقية، “أجريت محادثات ممتازة في العراق مع الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ، بالإضافة إلى كبار زعماء السنة والشيعة”.

ورحب وزير الخارجية بـ”دور العراق المحوري في المنطقة”، مضيفاً “سنعقد المزيد من اللقاءات اليوم في بغداد وأربيل”. وقد التقى ظريف في بغداد أمس الاثنين، عدداً من قادة الاحزاب والشخصيات السياسية البارزة ورؤساء العشائر من اهل السنة في العراق من بينهم زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري فضلا عن 3 رؤساء وزراء سابقين هم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وحيدر العبادي ورئيسة كتلة “ارادة” في البرلمان حنان الفتلاوي وامين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد أمس الاثنين في المحطة الثانية من جولته الاقليمية في منطقة الخليج، حيث زار الدوحة قبل ذلك والتقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للبحث بشان سبل تطوير العلاقات الثانئية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيلتقي رئيس السلك الدبلوماسي الايراني، ايضا، مسؤولي إقليم كردستان العراق الثلاثاء بعد لقاءه شخصيات أكاديمية عراقية.

المصدر: ارنا