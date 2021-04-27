المرابطون نظمت مسيرة سيّارة دعماً لانتفاضة المرابطين في القدس

نظمت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مسيرة سيّارة دعماً لانتفاضة المرابطين في باحات الأقصى وشوارع القدس على أرض فلسطين العربية، بحضور لافت في شوارع بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية والفلسطينية.

انطلقت المسيرات من منطقة الرملة البيضاء، وشارك أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، ووفد من المؤتمر الشعبي اللبناني ممثلاً بالدكتور عماد جبري، والسيد عبدالله نجم، والدكتور فواز حسامي.

العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في المرابطون قال في كلمته : لبيتم النداء وكما كنتم دائماً فدائيون مرابطون، تثبتون اليوم بأننا الفدائيين العائدين إلى ربى فلسطين والقدس الشريف، يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب.

اضاف أن ما يجري على أرض القدس هو الانتاج الحقيقي للكفاح والنضال وهو الشرع والمقاومة والسياسة، وهؤلاء المرابطون في باحات الأقصى وطرقات القدس يصنعون التاريخ العزيز والمجيد لهذه الأمة، وغير ذلك هو تزوير بتزوير. واكد ان لا سلام ولا تطبيع، إنها حرب مستمرة واشتباك مستمر، حتى نعود جميعاً إلى القدس بوابتنا إلى جنة رب العالمين.

من جهته، قال أمين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش ان شبابنا وشيبنا وزهراتنا يتصدون للعدو الصهيوني بصدورهم العُزّل وإيمانهم بالله وفلسطين وبعدالة قضيتهم، ورفاقهم الأحرار في هذه الأمة، ويقولون لترامب في المكان الذي أقر بها بأنها العاصمة الأبدية الكيان الصهيوني، بأنها عاصمة العروبيين والفلسطينيين والأحرار في العالم، وأنتم أيها المرابطون كنتم الأوائل في إقامة المسيرات دعماً للقدس. واكد ان لا انتخابات تشريعية بدون القدس، وإلا سنكون قد خُنّا أمانة القدس، خنا أمانة الشهداء والجرحى والأسرى.

وألقى ممثل المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور عماد جبري كلمة اكد فيها ان شباب فلسطين وصواريخ المقاومة يترجمون ميدانيا شعار القائد المعلم جمال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وان لاصلح لا مفاوضات لا إعتراف بالكيان الصهيوني. اضاف: لأن فلسطين هي بوصلة النضال العربي وهي عنوان كرامة الأمة وعنوان عزتها وتقدمها؛فإننا في المؤتمر الشعبي اللبناني وباسم رئيسه الاخ كمال شاتيلا نطالب مجددا الفصائل الفلسطينية بوضع حد لإنقسامها.

المصدر: بريد الموقع