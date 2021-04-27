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April 27 2021 - 03:06

قوات معارضة للرئيس الصومالي تسيطر على مناطق بالعاصمة

منذ 1 ساعة 27 April، 2021
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أخبار دولية - الصومال

سيطر مسلحون معارضون للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، يوم الاثنين، على مناطق استراتيجية في العاصمة مقديشو.

وتمكن المسلحون من فرض سيطرتهم بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن مطلع الأسبوع بسبب تمديد فترة رئاسته.

ووقع محمد قانونا في وقت سابق هذا الشهر يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات مما أثار ضجة سياسية تهدد بتشتيت تركيز القوات المسلحة الصومالية عن محاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

وأثار تمديد الرئيس لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال الذي يشهد اضطرابات إلى حد كبير منذ الحرب الأهلية عام 1991.

المصدر: وكالة رويترز

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