تحرير 22 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية تبادل بواسطة محلية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الاثنين، عن تحرير 22 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى قد أكد، الأسبوع الفائت أن”الركود الحاصل في ملف الأسرى سببه رفض قوى العدوان ومرتزقتهم الدخول في تبادل شامل للأسرى”.

وقال المرتضى إن:” قوى العدوان تضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقات التي تمت برعاية الامم المتحدة، مشيرا إلى أن النظام السعودي منع عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية، وأن الأمم المتحدة عجزت عن وضع حلول ومقترحات تقرب وجهات النظر”.

المصدر: المسيرة