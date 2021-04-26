“المرابطون” نظموا مسيرة تضامنا مع الاقصى والشعب الفلسطيني بمواجهة العدوانية الصهيونية

نظمت “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون” الاثنين مسيرة سيارة في شوارع بيروت، تلبية لنداء “شدوا الرحال الى فلسطين”، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة بمواجهة ممارسات العدو الاسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من امام المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، رافعة الاعلام اللبنانية والفلسطينية، دعما لانتفاضة المرابطون في باحات الاقصى وشوارع القدس في فلسطين المحتلة، شارك فيها أمين سر فصائل “منظمة التحرير” و”حركة فتح” في بيروت سمير أبو عفش، الى وفد من “المؤتمر الشعبي اللبناني” ممثلا بالدكتور عماد جبري وعبدالله نجم والدكتور فواز حسامي.

وبالمناسبة، قال أمين الهيئة القيادية في “المرابطون” العميد مصطفى حمدان إن “ما يجري على ارض القدس هو الانتاج الحقيقي للكفاح والنضال، وهو الشرع والمقاومة والسياسة”، وتابع “هولاء المرابطون في باحات الاقصى وطرقات القدس يصنعون التاريخ العزيز والمجيد لهذه الامة، وغير ذلك هو تزوير بتزوير”، وأكد ان “لا سلام ولا تطبيع، انها حرب مستمرة واشتباك مستمر، حتى نعود جميعا الى القدس بوابتنا الى جنة رب العالمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام