عراقجي: لإلغاء كامل الحظر والتأكد من صدقية ذلك لكي تعود ايران الى تعهداتها

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي عباس عراقجي إن “مواقفنا الثابتة قبال المفاوضات واضحة وصريحة جدا، وهي متمثلة في الغاء كامل الحظر والتأكد من صدقية ذلك لكي تعود ايران الى تعهداتها”، وأضاف “نحن لا نسمح بان تصبح المفاوضات الاستنزافية”.

وأكد عراقجي الأحد “نحن صامدون في هذا الخصوص وأعلنا لممثلي (الدول الاعضاء في الاتفاق النووي) بضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علينا تماما”، ولفت الى ان “هناك بعض التحديات في هذه المفاوضات التي يمكن التوصل الى نتائج بشانها، لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن النتائج”، وتابع “نحن لسنا متفائلين لكن لم نقطع الامل ونلتزم بواجبنا في هذا الخصوص”.

واوضح عراقجي “متى ما شعرنا بان الاطراف الاخرى ليست جادة او تسعى الى اهدار الوقت وادراج قضايا جديدة، نحن سنقطع المفاوضات لكننا في الوقت نفسه لا نستعجل الامور”.

المصدر: ارنا