الرئيس عون أبرق الى نظيره العراقي معزيا بضحايا حريق مستشفى بغداد: نضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2021 - 14:02

الرئيس عون أبرق الى نظيره العراقي معزيا بضحايا حريق مستشفى بغداد: نضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق

منذ 23 mins 25 April، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره العراقي الرئيس برهم صالح، معزيا بشهداء الحادث المأسوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وجاء في برقية الرئيس عون: “انني إذ أشاطركم شديد الألم، اتقدم منكم شخصيا، ومن خلالكم الى شعبكم الشقيق بأحر التعازي، سائلا القدير ان يسكن الشهداء فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا اليه الدعاء أن يصونكم من هوان أي شر لتبقوا عنوان العزة”.

ووضع رئيس الجمهورية قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق، حيث أورد في برقيته: “فيما نحن نتقاسم الإصرار عينه على مواجهة وباء كورونا ونتائجه، أضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج بلادكم الشقيقة إن اقتضى الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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