قوى الأمن: ضبط كميات كبيرة من المخدرات داخل منزل في حي السلم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول وجود كمية من المخدرات مخزنة داخل منزل في محلة حي السلم، نقلها مجهول بتاريخٍ سابق من منطقة البقاع.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد المنزل حيث تخزن المخدرات، وهوية مالكه. وتبين انه هو من نقل المخدرات من البقاع إلى منزله، ويدعى: ع. ج. (مواليد العام 1990، لبناني).

بتاريخ 13-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التثبت من وجود المشتبه به في داخل المنزل، دهمت قوة من الشعبة وأوقفت (ع. ج.) المذكور، وتم ضبط كمية من المخدرات عبارة عن 287 زجاجة كينا كيمو، 97 علبة تحتوي حبوب ترامادول، 900 ظرف كاريزول، ظرفين يونادول، مبلغ 60 مليون ل. ل.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة نقل المخدرات وتخبئتها في منزله، بناء على طلب شقيق زوجته، الذي كان ينوي نقلها الى مكان آخر ومن ثم بيعها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام