مستشفى بيروت الحكومي : 107 إصابات و50 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 22:38

مستشفى بيروت الحكومي : 107 إصابات و50 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة

منذ 34 mins 24 April، 2021
مستشفى بيروت الحكومي
لبنان

أصدرت مستشفى بيروت الحكومي الجامعي تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 256 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 107

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1115 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 50
– حالات وفاة: 1
وكرر التقرير التذكير بأن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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