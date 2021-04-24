الجمع بين الكالسيوم وفيتامين “د” قد يؤدي إلى السكتة الدماغية

أصبح تناول المكملات الغذائية عادة بالنسبة لمعظم الناس.

ومع ذلك، وجد التحليل التلوي، لعام 2019 من جامعة جونز هوبكنز، أن تناول الكثير من الفيتامينات لا يزيد متوسط ​​العمر المتوقع، ولا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية. ومع ذلك، فإن الجمع بين مكملين غذائيين شعبيين يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا.

على وجه الخصوص، فإن تناول الكالسيوم مع فيتامين “د” يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17 في المائة.

قام العلماء بتحليل عشرين دراسة لتقييم مزيج الكالسيوم وفيتامين “د”. شارك أكثر من 42 ألف شخص في الدراسة. ومن بين هؤلاء، أصيب 3.7 ألف بجلطة دماغية. تم التوصل إلى نتيجة مماثلة عام 2016 في إطار دراسة نشرت في مجلة Osteoporosis International.

المصدر: سبوتنيك