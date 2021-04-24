اعلام العدو يزعم اعتراض صاروخين أُطلقا باتجاه مستوطنات شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 03:34

اعلام العدو يزعم اعتراض صاروخين أُطلقا باتجاه مستوطنات شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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