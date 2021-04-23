قوات الاحتلال الأمريكية تباشر استعداداتها للانسحاب من أفغانستان

بدأ جيش الاحتلال الأمريكي شحن معداته وإنهاء عقود مقدمي الخدمة المحليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه من أفغانستان في الأول من أيار/مايو، حسب مسؤول بوزارة الحرب الأمريكية.

وبالرغم من أن الاستعدادات جارية، فإن القوات الأمريكية لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، حسب المسؤول الذي أضاف: “لن نرى خفضا لأعداد القوات” حتى تغلق القواعد المتبقية.

وكانت هناك مؤشرات على أنه يمكن استكمال الانسحاب قبل 11 أيلول/سبتمبر، في الذكرى العشرين للهجمات على الولايات المتحدة.

ولا يزال في أفغانستان نحو 2500 جندي أمريكي وسبعة آلاف جندي حليف.

المصدر: وكالات