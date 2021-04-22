الحريري اجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة والتقى وزير خارجية ايطاليا

أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند السادسة مساء بتوقيت روما، السابعة بتوقيت بيروت، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية، في حضور الوفد المرافق، تناولت آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. وكان الرئيس الحريري التقى عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت روما، وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع الإقليمية والدولية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام