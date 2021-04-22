دياب ترأس اجتماعا اقتصاديا: هناك خطة عملية أصبحت جاهزة للبطاقة التمويلية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس في السرايا الحكومية اجتماعا اقتصاديا.

وأكد دياب أنه “لن أقبل برفع الدعم قبل البدء بتنفيذ البطاقة التمويلية”، مشددا على أن “أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني”.

وكشف دياب أن “هناك خطة عملية أصبحت جاهزة للبطاقة التمويلية ولعدد العائلات التي يفترض أن تشملها وكلفة تغطية هذه البطاقة”، وأعلن أن “التحضيرات جارية لإنجاز اللوائح الإسمية للعائلات التي ستستفيد من البطاقة”، وقال “نعمل على تأمين تغطية كلفة هذه البطاقة، ومن هنا جاءت زيارتي لدولة قطر الشقيقة، حيث عرضنا لسمو الأمير الشيخ تميم ولدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للوضع الاجتماعي والمعيشي في لبنان وخطة الحكومة للبطاقة التمويلية وترشيد الدعم”.

وتابع دياب “هذا الأمر قيد الدرس الآن من قبل المسؤولين القطريين بتوجيه واضح وصريح من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم، وهناك تواصل وتنسيق سيكون بيني وبين دولة رئيس الوزراء في دولة قطر وإن شاء الله تكون النتائج قريبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام