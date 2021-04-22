حسن تسلم دعوة للمشاركة بالدورة الـ55 لوزراء الصحة العرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 16:20

حسن تسلم دعوة للمشاركة بالدورة الـ55 لوزراء الصحة العرب

منذ 1 ساعة 22 April، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن الخميس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ونائبه يوسف السبعاوي اللذين سلماه الدعوة لحضور اجتماع الدورة ال-55 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها في 23 من شهر أيار المقبل عبر الفيديو برئاسة الجمهورية التونسية.

واستقبل حسن عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ابراهيم عازار، الذي أوضح أن البحث “تناول شؤونا صحية وأمورا تتعلق بالواقع الإستشفائي في منطقة جزين”.

كما عرض حسن حملة تلقيح موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في اجتماع مع وزيرة العمل لميا يمين التي سلمته لائحة بالأسماء، وتم الاتفاق على إعطاء اللقاح بحسب الفئات العمرية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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