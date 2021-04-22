الخارجية الصينية: مستعدون لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا مع جميع الأطراف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، خلال إفادة إعلامية الخميس، أن “الصين مستعدة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي العالمي مع جميع الأطراف”.

وقال ون بين، تعليقا على الاقتراح المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد قمة لزعماء الدول النووية الخمس “لا يزال الوضع الحالي في مجال الأمن الدولي معقدًا ومتقلبًا، كما أن عدم اليقين في مجال الأمن الاستراتيجي آخذ في الازدياد. ظلت الصين على الدوام ملتزمة بالحفاظ على نظام الحد من التسلح الدولي وعدم الانتشار”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة تعزيز التفاعل في إطار مؤتمر نزع السلاح، ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي العالمي، والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.

المصدر: سبوتنيك