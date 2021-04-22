كورونا في بريطانيا.. تسجيل 2396 إصابة و22 وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، 2396 إصابة و22 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2396 لتصل إلى مستوى 4395703 حالات.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 أبريل 2206 حالات، وفي 18 أبريل 1882، وفي 19 أبريل 2963، وفي 20 أبريل 2524.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 22 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127327 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز