اعلام العدو: حدث غير اعتيادي قد يكون حصل الليلة بانفجار صاروخ مجهول المصدر حتى الآن قرب منطقة ديمونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 03:38
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اعلام العدو: حدث غير اعتيادي قد يكون حصل الليلة بانفجار صاروخ مجهول المصدر حتى الآن قرب منطقة ديمونا
منذ 1 ساعة
22 April، 2021
عاجل
اعلام العدو
ديمونا
كيان العدو
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