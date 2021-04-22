بالفيديو.. السيد نصرالله يدعو المقتدرين لفتح مشاريع وتأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل في ظل هذه الأزمة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2021 - 00:18

بالفيديو.. السيد نصرالله يدعو المقتدرين لفتح مشاريع وتأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل في ظل هذه الأزمة الاقتصادية

منذ 28 mins 21 April، 2021
لبنان

وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوة إلى المقتدرين والأغنياء في لبنان إلى فتح مشاريع من أجل تشغيل أكبر يد عاملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وضمن محاضرات شهر رمضان المبارك، قال السيد نصرالله إن “المطلوب الانفاق الذي يوجد مجتمعا منتجا، والمشروع الذي يوفر فرص عمل أكثر ويربحك أقل أقرب للتقوى من المشروع الذي يربحك أكثر ويوفر فرص عمل أقل”.

وأشار السيد نصرالله، أن “من لديه امكانات مالية من الأولوية أن يجد فرص عمل لأكبر عدد ممكن من العاملين عبر إنشاء المصانع التي هدفها ايجاد فرص العمل وليس الربح لما في ذلك من اجر وثواب.

وأضاف، أن المطلوب الآن هو مجتمع منتج وعامل وليس مجتمع كسول.

المصدر: موقع المنار

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