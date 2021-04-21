الطقس غدا الخميس قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع عودة الحرارة الى معدلاتها الطبيعية.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

– الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات.

– السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%

– حال البحر: منخفض الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية