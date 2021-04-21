المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية: ما زلنا ندعو لحل مشكلة الحدود مع السودان عبر الحوار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2021 - 12:08

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية: ما زلنا ندعو لحل مشكلة الحدود مع السودان عبر الحوار

منذ 59 mins 21 April، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة