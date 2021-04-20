في برقية الى قائد قوة “القدس”…امين عام الجهاد الاسلامي في فلسطين يعزي برحيل العميد حجازي

بعث الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة برقية الى قائد قوة “القدس” التابعة للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني معزيا برحيل نائب قائد هذه القوة العميد محمد حجازي، ومجددا الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

وجاء في جانب من البرقية: لقد كان الراحل في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان.

واضاف النخالة: لقد أفنى العميد حجازي عمره في خدمة الإسلام والمسلمين.

واعتبر امين عام حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، فقدان العميد محمد حجازي بانه يشكّل خسارة للمقاومة واضاف: ان العميد محمد حجازي كان شخصية عملت وخدمت المقاومة لسنوات طويلة.

المصدر: وكالة فارس