كيان العدو فرح برحيل العميد حجازي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 22:44

كيان العدو فرح برحيل العميد حجازي

منذ 1 ساعة 19 April، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

في كيانِ العدو، ارتياحٌ لرحيلِ نائبِ قائدِ قوة القدس في الحرس الثوري.

المصدر: قناة المنار

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