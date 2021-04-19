كيان العدو فرح برحيل العميد حجازي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2021 - 22:44
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كيان العدو فرح برحيل العميد حجازي
منذ 1 ساعة
19 April، 2021
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
في كيانِ العدو، ارتياحٌ لرحيلِ نائبِ قائدِ قوة القدس في الحرس الثوري.
المصدر:
قناة المنار
العميد حجازي
كيان العدو
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