وكالة الطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج يورانيوم مخصب حتى درجة نقاء 60%

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة السبت إن “إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في محطتها بنطنز”، مؤكدة بذلك تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وأوضحت الوكالة أنه “وفقا لإيران، فإن مستوى التخصيب بلغ 55.3%، وقد أخذت الوكالة عينة للتحقق من ذلك”.

وفي وقت سابق أعلن عدة قادة في ايران انها “بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من العطل الذي أصاب هذا الموقع”، ولفتوا الى أن “علماء إيرانيين تمكنوا من الحصول على كمية يورانيوم مخصب بنسبة 60%”.

المصدر: روسيا اليوم