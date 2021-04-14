المنفي من اليونان: لا إمكانية لليبيا حاليا لعقد أي اتفاقيات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي “عدم إمكانية عقد المجلس الحالي أي اتفاقيات وفقا لاتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف”.

وشدد المنفي في لقائه برئيس الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو الأربعاء على “أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة حاليا، تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة القادمة المنتخبة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية”.

وأعرب المنفي عن “أهمية تفعيل وتنشيط أوجه التعاون المشترك بما في ذلك الجانب الثقافي والاقتصادي وعودة الشركات والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة”.

ويقوم المنفي بزيارة إلى اليونان لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة كل القضايا العالقة بين البلدين وأبرزها الاتفاقية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، والتي تبدي اليونان اعتراضا عليها.

المصدر: روسيا اليوم