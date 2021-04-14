رسالة حول الدعم من المركزي الى وزارة المال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 21:04

رسالة حول الدعم من المركزي الى وزارة المال

منذ 51 mins 14 April، 2021
تقارير مصورة - لبنان

كتابٌ من المصرفِ المركزي الى وزارةِ المال حولَ الدعم.

المصدر: قناة المنار

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