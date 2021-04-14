مسيرات شعبية في البحرين للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي داخل سجون النظام

شهدت عدة مناطق في البحرين، مسيرات شعبية مطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي داخل سجون النظام.

وحمل المواطنون وأغلبهم من النساء لافتات في مسيرات جابت بلدات السنابس والدراز والنويدرات وغيرها، وحملت صور قادة ورموز ثورة البحرين مطالبين بالإفراج عنهم فورا. كما طالب المشاركون بالإفراج عن جميع الناشطين والمعارضين السياسيين الذي يواجهون اليوم خطر الإصابة بفيروس كورونا. وتشهد البلاد تصاعدًا في الاحتجاجات اذ سُجّلت أكثر من ثلاثمئة تظاهرة واحتجاج خلال الأيام الماضية، بعد تفشي وباء كورونا في السجون، وخروجه عن السيطرة في سجن جو المركزي.

المصدر: قناة المنار