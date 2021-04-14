قوات الإحتلال الإسرائيلي تقطع اسلاك الصوت عن مآذن مسجد الأقصى

قطعت قوات الإحتلال الإسرائيلي اسلاك الصوت عن مآذن مسجد الأقصى، ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح قرب باب العامود بالقدس المحتلة، ما ادى إلى حدوث مواجهات بين الفلسطنيين والإحتلال. وقام عناصر من قوات الإحتلال بخلع باب مئذنة باب الأسباط، واقتحموا سطح المئذنة، وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب في المكان، فيما منعت تلك القوات توزيع وجبات الافطار على الصائمين قرب الأسباط، واستولت عليها.

المصدر: قناة المنار