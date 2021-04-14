الخارجية الروسية: تأجيل الولايات المتحدة انسحابها من افغانستان يعرقل الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، أن خطط الولايات المتحدة لتأجيل انسحاب القوات من أفغانستان محفوفة بعرقلة المفاوضات المباشرة بين الأفغان.

ونقل الموقع الرسمي للوزارة الروسية، عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، قولها “تعد النية الأميركية المعلنة لسحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر، من هذا العام انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الولايات المتحدة مع طالبان، الموقعة في 29 شباط/فبراير 2020، والتي تنص على الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول 1 أيار/مايو. وفي هذا الصدد، فإن التصعيد المحتمل للنزاع المسلح في أفغانستان في المستقبل القريب هو مصدر قلق، وهو بدوره محفوف بتقويض الجهود المبذولة لبدء مفاوضات مباشرة بين الأفغان”.

المصدر: سبوتنيك