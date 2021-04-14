ما هي مخاطر تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول؟

يُعرف الباراسيتامول بأنه مسكن شائع يستخدم لعلاج الأوجاع والألم. وعلى الرغم من أن تناول الجرعة الموصى بها آمن لمعظم الناس، إلا أن الجرعات الزائدة يمكن أن تسبب ردود فعل سلبية.

وعادة ما يستخدم لتسكين الآلام الخفيفة أو المتوسطة، مثل الصداع، أو الأسنان أو الالتواء، وتقليل الحمى التي تسببها الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

ووفقاً لإدارة الصحة الوطنية البريطانية “NHS”، فإن الجرعة المعتادة من الباراسيتامول هي حبة أو قرصان عيار 500 ملغ في المرة الواحدة. وينطوي تجاوز الجرعة الموصى بها على مخاطر تناول جرعة زائدة، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

وقد تحدث هذه الأعراض في غضون ساعات قليلة من تناول جرعة سامة للكبد. وتُعرف السمية الكبدية بأنها الإصابة أو تلف الكبد الناجم عن التعرض للعقاقير.

ومع ذلك، كما توضح “NHS”، إذا كنت تعاني من النعاس في أول يوم إلى يومين بعد جرعة زائدة من الباراسيتامول، فمن غير المرجح أن يكون ذلك بسبب فشل الكبد، لذلك ضع في اعتبارك الأسباب الأخرى.

وتشمل الآثار الجانبية الأخرى للجرعات الزائدة ألم البطن العلوي الأيمن واليرقان.

ويوضح مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، مزيداً من التفاصيل حول آثار الجرعات الزائدة.

ووفقا لـ”BMJ”، غالباً ما يكون المرضى دون أعراض أو لديهم أعراض معتدلة في الجهاز الهضمي في العرض الأولي. وتحذر مقالة “BMJ” من أنه “نادراً ما تظهر جرعة زائدة كبيرة في البداية مع غيبوبة وحماض استقلابي شديد”.

كيف أعرف أن الجرعة زائدة؟

تحدد خدمة معلومات السموم الوطنية (NPIS) في المملكة المتحدة، أنواعاً مختلفة من الجرعات الزائدة من الباراسيتامول على النحو التالي:

• الجرعة الزائدة الحادة: تناول كميات زائدة من الباراسيتامول خلال فترة تقل عن ساعة واحدة؛ عادة في سياق إيذاء النفس.

• جرعة زائدة متداخلة: تناول كميات زائدة من الباراسيتامول لمدة تزيد عن ساعة واحدة؛ عادة في سياق إيذاء النفس.

المصدر: الميادين