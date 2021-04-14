المكتب السياسي لأنصار الله يدين ما تعرضت له منشأة نطنز النووية من عمل تخريبي جبان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 10:16

المكتب السياسي لأنصار الله يدين ما تعرضت له منشأة نطنز النووية من عمل تخريبي جبان

منذ 20 mins 14 April، 2021
المكتب السياسي لانصار الله
اليمن - عربي وإقليمي

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، بشدة ما تعرضت له منشأة نطنز النووية في إيران من عمل تخريبي جبان يوم الأحد الماضي، مؤكداً حق إيران في الرد بما تراه مناسبا، وحقها الكامل في امتلاك وتطوير برنامجها النووي.

وفي بيان صادر عنه، قال المكتب السياسي لأنصار الله: “إن أمريكا المدججة بترسانة نووية لأغراض عسكرية وصاحبة التاريخ الإجرامي وربيبتها إسرائيل ومن يدور في فلكها لا يحق لهم إثارة أي قلق من نووي إيران المخصص لأغراض سلمية”.

واعتبر البيان أن مشروع إيران النووي مثالٌ على الإرادة المستقلة التي بدونها لن يستطيع أي شعب النهوض بنفسه والتحرر من تبعات الوصاية الأجنبية، داعياً شعوب المنطقة للتضامن مع بعضها لمواجهة الغطرسة الاستعمارية.

المصدر: المسيرة

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