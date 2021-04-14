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April 14 2021 - 10:14

المكسيك ترسل 12 ألف شخص إلى الحدود الجنوبية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة

منذ 2 ساعة 14 April، 2021
علم المكسيك
أخبار دولية - المكسيك

أعلن الرئيس المكسيكي، اندريس مانويل لوبيس أبرادور، أن السلطات المكسيكية ستقوم بإرسال إلى الحدود الجنوبية للبلاد 12 ألف شخص إضافي من أجل كبح نمو الإتجار بالبشر.

وقال الرئيس للصحفيين “يستخدمون الأطفال لأن وفقاً للقانون، لا يمكن إرجاع المهاجرين إلى أوطانهم مع الأطفال، إنه الحال عندما يتوجب علينا أن نعتني بالأطفال ونحميهم من خطر نقلهم عبر بلدنا إلى الشمال”.

وبدوره أشار وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، إلى أن زيادة كادر الهيئات المختلفة في إطار العملية الجديدة ستبلغ 12 ألف شخص على الأقل.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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