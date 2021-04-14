#المغرب يعلق الرحلات الجوية مع #تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 08:42
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#المغرب يعلق الرحلات الجوية مع #تونس
منذ 9 mins
14 April، 2021
المغرب
تعليق الرحلات الجوية
تونس
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