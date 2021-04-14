“تايمز”: بريطانيا ستسحب معظم قواتها من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 02:36

“تايمز”: بريطانيا ستسحب معظم قواتها من أفغانستان

منذ 12 mins 14 April، 2021
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أخبار دولية - بريطانيا

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن لندن ستسحب معظم قواتها المحتلة من أفغانستان، وذلك بعد أنباء عن نية واشنطن سحب قواتها من هناك بحلول الـ11 من أيلول/سبتمبر 2021.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا وضعت خطة لتسليم الأكاديمية العسكرية في كابل للحكومة الأفغانية.

ووفقا للصحيفة، يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان كانوا سينفذون مهمة صعبة دون دعم أمريكي بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية.

ووردت أنباء سحب قوات الاحتلال البريطانية بعد أن قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسحب كل قوات الاحتلال الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر 2021.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أي موعد محدد لذلك.

المصدر: وكالات

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