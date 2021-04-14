أفغانستان: مقتل 10 جنود في الشمال و3 مدنيين غربي البلاد

ذكر مسؤولون أفغان أن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة أسفر عن مقتل 3 مدنيين على الأقل غربي البلاد، كما قتل 10 من قوات الأمن على الأقل في مناطق شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن “الانتحاري فجر السيارة الملغومة في مدينة فاراه، عاصمة ولاية فاراه فقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل”.

وأضاف: “خلافا عن القتلى، أصيب 24 شخصا بينهم أطفال و6 من عناصر الشرطة في الهجوم قبل ساعة من إفطار أول أيام رمضان”.

ووفقا لمصدر أمني، في ولاية بغلان شمالي البلاد: “قتل 5 من الشرطة على الأقل، عندما تعرضت نقطة تفتيش لهجوم مسلحين”.

وأوضح المسؤول، أن “أربعة آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عنه”.

وعلى صعيد منفصل، قال المتحدث باسم قائد الجيش الأفغاني في الشمال حنيف رضائي، إن “عناصر طالبان هاجموا نقطة للشرطة في ولاية بلخ شمالا مساء الاثنين، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 جنود وإصابة جنديين”.

وأضاف: “قتل 7 من المسلحين في الهجوم بينهم قائد المجموعة في مديرية شيمتال”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الجماعة عن هجوم بلخ.

المصدر: وكالات