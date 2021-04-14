اطفاء بيروت اهمد حريقا في الطريق الجديدة ناتجا عن تخزين غالونات البنزين على الشرفة

افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بان “في تمام الساعة 20:50 تلقى فوج اطفاء بيروت انذارا يفيد عن حادث حريق في منطقة الطريق الجديدة، شارع الحوري بناية اسكندراني (الطابق الثالث)، وفورا توجهت فرقة الاطفاء الى المكان. وعند وصولها كانت النيران مشتعلة في إحدى شرفات المنزل، وصاحب المنزل محاصر بالنيران على الشرفة بعد محاولته اطفاء الحريق، وقد عمل رجال الفوج على انقاذه واخراجه ووالدته من المنزل. وعملت فرقة الاطفاء على مكافحة النيران المندلعة والسيطرة عليها، حائلين دون امتدادها الى باقي ارجاء المنزل. وتبين ان صاحب المنزل خزن مادة البنزين على الشرفة، وخلال قيامه بعملية اشعال الفحم، ادى تصاعد الأبخرة والغازات من غالونات البنزين المخزنة الى حصول عملية اشتعال سريعة ادت الى حصول الحريق. وقد اصيب صاحب المنزل بحروق طفيفة تم نقله الى مركز فوج الاطفاء وتلقى العلاج اللازم، وعملت فرق الاطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد النيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام