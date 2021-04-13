رابطة علماء اليمن هنأت بشهر رمضان: فرصة لجهاد من يعتدي على الأمة والشعب اليمني

هنأت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني وشعوب الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحثت الرابطة في بيان لها الثلاثاء على “السعي بجد وإخلاص للتزود بالتقوى والهدى وإدخال السرور على الفقراء والمساكين وأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والنازحين الذين قصفت منازلهم وتسبب العدوان في تشريدهم من منازلهم”.

وأكدت الرابطة علت “أهمية اغتنام نفحات شهر رمضان والوعي بمقاصد الصيام وآدابه للتأسي برسول الله في جهاد الكفار وأوليائهم من المنافقين الذين يعتدون على الأمة والشعب اليمني ويمارسون أبشع أنواع الظلم والمنكرات”.

المصدر: موقع انصار الله