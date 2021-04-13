التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من انفاق #المطار باتجاه #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 17:28

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من انفاق #المطار باتجاه #خلدة

منذ 46 mins 13 April، 2021
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