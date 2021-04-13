الرئيس بري: نتمنى على لجنة المال النيابية سد النقص المتعلق بحقوق المودعين في اقتراح قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لإقراره

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب نقولا نحاس، حيث تم عرض لما وصل اليه إقتراح قانون “الكابيتال كونترول” وتبين أن هناك تقدما على صعيد الشق المتعلق بإقتراح الاموال المحولة الى الخارج، غير انه لم يتضمن اي نص يتعلق بحقوق المودعين وذلك على عكس ما قاله رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان “مصرون على أن يكون الكبيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين” وكما أردف كنعان “لم أسلم يوما في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا و لن أسلم ابدا”، ولديه حق بهذا الموضوع.

وتمنى الرئيس بري على لجنة المال سد هذا النقص في الاقتراح تمهيدا لاقراره.

تهنئة بحلول رمضان

ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمل فيها “إستحضار القيم النبيلة التي تدعو الى التضامن والتآخي والتعاون من أجل تلبية تطلعات الأمة الى عالم أكثر صحة وسلاما وازدهارا ولتحقيق ما تطمح اليه الأمة من مستقبل أفضل وغد مشرق.

كما تلقى الرئيس بري برقية مماثلة من الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ومن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الاحمد الجابر المبارك الصباح.

وتلقى اتصال تهنئة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن.

اتصال بمنذر حوراني

على صعيد آخر، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفيا بالعالم اللبناني رئيس مؤسسة “ميديستار” منذر حوراني مهنئا بإسم مجلس النواب وبإسم لبنان وسيما الجنوبيين بالإنجاز الذي حققه مؤخرأ على صعيد محاربة فيروس كورونا (كوفيد 19) ونال عليه المرتبة الاعلى في الولايات المتحدة الاميركية.

وشكر حوراني للرئيس بري “إتصاله العزيز وأثره الطيب”، مبديا إستعداده الدائم للعمل وتقديم المساعدة للوطن الأم لبنان الذي غادره في السبعين من القرن الماضي”. وحيا الرئيس بري “الروح الوطنية الكبيرة التي يتمتع بها حوراني” لافتا الى “أن الآمال ستبقى معقودة على أمثاله من اللبنانيين المقيمين والمغتربين من أجل عودة الإزدهار والتقدم للبنان”.

تعزية بالعلامة الامين

كما اتصل الرئيس بري بالسيد مهدي الامين، معزيا برحيل والده العلامة القاضي السيد محمد حسن الامين .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام