انفجار عبوة ناسفة على رتل إمدادات تابع للتحالف الدولي في المثنى (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 12:54
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انفجار عبوة ناسفة على رتل إمدادات تابع للتحالف الدولي في المثنى (قناة الغدير)
منذ 38 mins
13 April، 2021
استهداف رتل اميركي
العراق
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