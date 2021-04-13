نحو 2.5 مليار دولار.. استثمارات أجنبية بقطاعات التجارة والصناعة والمعادن الايرانية

أظهرت بيانات رسمية، تسجيل الاستثمارات الاجنبية المعتمدة بقطاعات الصناعة والتجارة والمعادن في ايران خلال السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار2021، واقع 2.469 مليار دولار بنمو 189 بالمئة على اساس سنوي.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة والصناعة والمعادن – نشرت اليوم الثلاثاء – أن الاستثمارات المعتمدة المذكورة تخص 158 مشروعا بنمو حجمي 92 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة التي شهدت اعتماد 82 مشروعا بقيمة 854 مليون دولار بهذه القطاعات.

وبحسب الاحصائيات فان اجمالي الاستثمارات الاجنبية الموظفة في مختلف قطاعات الاقتصاد الايراني سجلت 6.057 مليار دولار في اطار 222 مشروعا في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، حيث استحوذت قطاعات الصناعة والتجارة والمعادن على 29 بالمئة من هذا الاجمالي.

المصدر: وكالة فارس