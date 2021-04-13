سانا: الاحتـلال الأمريـكي ينقل 60 إرهابياً من (داعـش) إلى حقل العمر من سجون ميلـيشيا (قـسد) في الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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سانا: الاحتـلال الأمريـكي ينقل 60 إرهابياً من (داعـش) إلى حقل العمر من سجون ميلـيشيا (قـسد) في الحسكة
منذ 1 ساعة
13 April، 2021
الاحتلال الاميركي في سوريا
الحسكة
سورية
نقل ارهابي داعش
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