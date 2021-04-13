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April 13 2021 - 00:44

الجيش: توقيف مطلوب في عاريا بجرائم مختلفة

منذ 2 ساعة 12 April، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 12-04-2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عاريا المدعو (ب.م) الذي كان يستقل حافلة نقل عمومية بهدف تمويه تنقلاته، وهو مطلوب بمذكرات توقيف بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، إطلاق نار باتجاه آليات عسكرية ومحاولة قتل عسكريين، تزوير، تجارة أسلحة ونقل أعتدة عسكرية وذخائر، تأليف عصابة سلب مواطنين بقوة السلاح وفرض خوات على المحلات، إضافة إلى سرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية بالتعاون مع عدد من المهربين. وقد ضبط بحوزته مسدس حربي وكمية من المخدرات. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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