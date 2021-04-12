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April 12 2021 - 17:06

غرق أكثر من 30 مهاجرا في تحطم قارب قبالة ساحل جيبوتي

منذ 1 ساعة 12 April، 2021
جيبوتي
أخبار دولية - جيبوتي

أفاد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي محمد عبديكر الإثنين، بأن 34 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في حادث تحطم قارب قبالة سواحل جيبوتي.

وكتب عبديكر، على صفحته في “تويتر” “لاقى 34 مهاجرا مصرعهم بشكل مأساوي قبالة سواحل جيبوتي بعد انقلاب قاربهم، الذي كان يقلهم من قبل المهربين”. هذا وأصبحت حالات الغرق شائعة في المياه قبالة جيبوتي، والتي تشمل عادة مهاجرين من إثيوبيا والصومال يحاولون الهرب من الفقر والحرب في بلادهم أملا بالعثور على عمل في السعودية أو الإمارات.

المصدر: سبوتنيك

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