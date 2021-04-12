للوقاية من أمراض القلب… أضف هذه المادة إلى نظامك الغذائي

كثيرا ما نسمع مقولة “صحتك في صحنك”، لكن وبتغير الظروف وتصنيع المواد الغذائية في وقتنا الحالي، أصبح من غير السهل الالتزام بأغذية صحية دائما لنحافظ على صحتنا وبالأخص القلب.

إن النظام الغذائي هو المسؤول عن الصحة الجسدية والعقلية للأفراد، ويساهم إمداد الجسم بالمواد الغذائية اللازمة له يوميا في الحفاظ على وظائف أعضائه.

ومن بين أهم الأغذية التي تعزز صحة الجسم وتعزز من وظائف القلب والأوعية الدموية والتي يوصي أغلب الأطباء والاختصاصيين بتناوله هو السمك.

وقد تحدثت اختصاصية التغذية الروسية، سفيتلانا فوس أن “الأسماك تحتوي الكثير من المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والدهون الصحية“.

وتابعت: “إن الأسماك تحتوي على أحماض “الأوميغا 3″، فلكل 100 غرام من السمك يقابله 2.4 غرام من “الأوميغا 3”.

وأكدت فوس أن “الأشخاص الذين يستهلكون “أوميغا 3″ بشكل منتظم، هم أقل الأشخاص عرضة للإصابة بالاكتئاب”.

كما أشارت إلى أن “الأوميغا 3” تعمل على تحسين الجلد والبشرة وتجعلها ناعمة وتمنع كذلك ظهورالتجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى أنه مهم للدماغ وشبكية العين”.

وتابعت: “إن “أوميغا 3″ له تأثير إيجابي على نظام عمل القلب والأوعية الدموية لعدة أسباب، يمكن أن تسبب انخفاضا في الدهون الثلاثية، وتمنع فقدان مرونة الشرايين، وتقليل الالتهاب بشكل فعال”.

المصدر: سبوتنيك