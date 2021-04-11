الوفاق الوطني: الجو التفاؤلي تبخر والطبقة الحاكمة قاصرة

رأى رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين في بيان بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن “الجو التفاؤلي الذي كان عبر الحلقات الضيقة تبخر، وكلما حصل تقارب عادت الأمور إلى الصفر”.

ودعا “الطبقة السياسية الحاكمة إلى التنازل، فهناك مصير شعب، والقوى السياسية أمام اختبار كبير ونحن محكومون بالتسويات الخارجية”. وقال: “قد يستمر الكباش المحلي إلى آخر العهد للأسف”.

وسأل: “هل يجرؤ سعد الحريري على تأليف حكومة خارج إطار المملكة السعودية؟ يبدو أن كل الأجواء لا توحي بتأليف حكومة في الوقت الحالي، وعلى المعطلين من الأقطاب السياسيين الذين يتناحرون على الحصص، أن يدركوا تماما أن هناك مصير شعب يرتبط بقراراتهم”.

وأشار إلى أن “الطبقة السياسية الحاكمة قاصرة وغير قادرة على انتشال البلد من الانهيار الذي نحن فيه اليوم، لأننا أمام مفترق خطير ما لم تكن هناك حلول سريعة”.

وسأل: “هل يعقل ما يحصل في موضوع سعر الصرف؟ أهو صدفة؟ أليس من مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضبط سعر الصرف”.

وختم: “خطوة الرئيس ميشال عون في موضوع التدقيق الجنائي إيجابية، ولكن كان يجب أن تتخذ من قبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام